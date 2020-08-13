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- Alanya'da 13 yıl hapis cezası olan firari yakalandı
Alanya'da 13 yıl hapis cezası olan firari yakalandı
'Suç örgütüne yarar sağlama amacıyla yağma' suçundan hakkında kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası olan Y.G., tutuklandı.
- DHA
- 13.08.2020 - 17:12
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir firarinin Kadıpaşa Mahallesi'nde saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Harekete geçen ekipler belirlenen adrese baskın düzenleyerek, 43 yaşındaki Y.G.'yi gözaltına aldı.
13 YIL HAPİSLE ARANIYORDU
Y.G.'nin, 'suç örgütüne yarar sağlama amacıyla yağma' suçundan arandığı ve 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Y.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.