Kıyıya vuran balıkları gören turistler panik içinde denizden çıktı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde deniz keyfi yapmaya giden turistler, balon balıklarının kıyıya vurduğunu görünce panik yaşadı.

SİYANÜRDEN DAHA ZEHİRLİ

Siyanürden 50 kat daha zehirli olduğu bilinen balon balıklarının birkaçı sahilde bulunan görevliler tarafından ağ yardımıyla yakalanırken, diğer balıklar ise suda gözden kayboldu.

Yakalandıktan sonra kumsala çıkartılan yaklaşık 1.5 kilogram ağırlığında 50-60 santimetre uzunluğundaki balon balıkları çevredeki turistler tarafından şaşkınlıkla izlendi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Alanya'da balon balıkları kıyıya vurdu ViDEO





