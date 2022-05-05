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    Alanya’da cezaevi firarisi yakalandı

    Biri cinsel istismar olmak üzere iki ayrı suçtan hükümlü olduğu Alanya L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan geçen yıl haziran ayında firar eden zanlı, yakalanarak yeniden hapse gönderildi.
    • 05.05.2022 - 15:03
    • Güncelleme : 05.05.2022 - 15:09
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    Alanya’da cezaevi firarisi yakalandı

    “Çocuğun cinsel istismarı” ve “hırsızlık” suçlarından 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Onur K., kaldığı Alanya L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan geçen yıl haziran ayında firar etti.

    Yakalandı

    Zanlı, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ekiplerince Kızılağaç Mahallesi'nde yakalandı.

    Tekrar cezaevine girdi

    İHA’nın haberine göre Onur K., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak tekrar Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

    Alanya’da cezaevi firarisi yakalandı #1

    Alanya’da cezaevi firarisi yakalandı #2


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