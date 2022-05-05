Alanya’da cezaevi firarisi yakalandı

Biri cinsel istismar olmak üzere iki ayrı suçtan hükümlü olduğu Alanya L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan geçen yıl haziran ayında firar eden zanlı, yakalanarak yeniden hapse gönderildi.