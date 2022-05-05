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Alanya’da cezaevi firarisi yakalandı
Biri cinsel istismar olmak üzere iki ayrı suçtan hükümlü olduğu Alanya L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan geçen yıl haziran ayında firar eden zanlı, yakalanarak yeniden hapse gönderildi.
- 05.05.2022 - 15:03
- Güncelleme : 05.05.2022 - 15:09
“Çocuğun cinsel istismarı” ve “hırsızlık” suçlarından 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Onur K., kaldığı Alanya L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan geçen yıl haziran ayında firar etti.
Yakalandı
Zanlı, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ekiplerince Kızılağaç Mahallesi'nde yakalandı.
Tekrar cezaevine girdi
İHA’nın haberine göre Onur K., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak tekrar Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.