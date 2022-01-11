Alanya'da dağdan düşen kaya parçaları evi yıktı

Aşırı yağışın neden olduğu heyelanda düşen 40 tonluk kaya parçaları, üç katlı beton binanın üzerine düştü.

Antalya'nın Alanya ilçesi Mahmutseydi Mahallesi'nde aşırı yağış nedeniyle yaşanan heyelanda tonlarca ağırlıktaki kaya parçaları, tadilatta olan 3 katlı evin üzerine düştü.

KAYA PARÇASI MAHALLE YOLUNU KAPATTI

Kaya parçaları ile tamamen yıkılan ev, mahalle yolunu da kapattı.

Ev sahibi Fehim Mazmancı, yaptığı açıklamada can kaybı olmadığı için mutlu olduğunu söyledi.

"30 - 40 TONLUK TAŞLAR EVİMİZİ YIKTI"

Evin tadilatta olduğunu ve nisan ayında yerleşmeyi planladığını anlatan Mazmancı, "Aşırı yağışların neden olduğu toprak kaymasından dolayı 30-40 tonluk taşların kayması sonucu binamız yıkıldı. Sağlık olsun, Allah cana vermesin." diye konuştu.