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    Alanya'da denize giren Muhammed boğuldu

    Arkadaşlarıyla beraber denize giren 17 yaşındaki Muhammed, boğulma tehlikesi geçirerek kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
    • İHA
    • 02.08.2020 - 11:04
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    Alanya'da denize giren Muhammed boğuldu

    Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Güllerpınarı Mahallesi’ndeki Keykubat Plajı'na gelen 17 yaşındaki Muhammed Uzer, arkadaşlarıyla denize girdi.

    Bir süre yüzdükten sonra boğulma tehlikesi geçiren Uzer, arkadaşlarının yardımıyla sahile çıkarıldı.

    KURTARILAMADI

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Uzer’i, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

    Uzer, hastanede yapılan müdahaleye hayatını kaybetti.

    Alanya'da denize giren Muhammed boğuldu #1

    OTOPSİ YAPILACAK

    Uzer’in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

    Buradaki işlemleri tamamlanan Uzer'in cenazesi bugün Konya Akcamii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Araplar Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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