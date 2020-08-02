Alanya'da denize giren Muhammed boğuldu

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Arkadaşlarıyla beraber denize giren 17 yaşındaki Muhammed, boğulma tehlikesi geçirerek kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Güllerpınarı Mahallesi’ndeki Keykubat Plajı'na gelen 17 yaşındaki Muhammed Uzer, arkadaşlarıyla denize girdi.

Bir süre yüzdükten sonra boğulma tehlikesi geçiren Uzer, arkadaşlarının yardımıyla sahile çıkarıldı.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Uzer’i, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Uzer, hastanede yapılan müdahaleye hayatını kaybetti.

OTOPSİ YAPILACAK

Uzer’in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Buradaki işlemleri tamamlanan Uzer'in cenazesi bugün Konya Akcamii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Araplar Mezarlığı'nda toprağa verilecek.