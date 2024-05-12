Antalya'nın Alanya ilçesinde, Dim Barajı'na atlayan yerleşik Rus Vladimir Esikov'un cesedi dalgıçların yaptığı aramanın sonucunda ertesi gün sudan çıkartıldı.
İlçede yerleşik yaşayan 37 yasındaki Rus Vladimir Esikov, Metin Taşar ile birlikte saat 01.00 sıralarında Dim Barajı üstündeki yaklaşık 50 metre yükseklikteki yamaçta alkol almaya başladı.
Yüzmek için yamaçtan suya atladı
Bir süre sonra Esikov, iddiaya göre, suya gireceğini söyleyerek, yamaçtan baraj gölüne atladı.
Taşar'ın ihbarıyla adrese jandarma ekipleri sevk edildi.
Jandarma, gece olması nedeniyle su altında arama başlatamadı.
Arama-kurtarma çalışmaları, karadan sürdürüldü.
Dalgıçlar arama için günün ağarmasını bekledi
Gün ağarınca Antalya Jandarma Sualtı Arama Kurtarma dalgıçları tarafından Dim Barajı'nda çalışmalara başlandı.
Yaklaşık yedi saatlik çalışma sonucu Esikov'un cesedi bulundu.
Ekiplerin çıkardığı Esikov’un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Soruşturma başlatıldı
Esikov ile olay bölgesinde bulunan Taşar, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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