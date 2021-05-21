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    Alanya'da eve uyuşturucu baskını: 1 gözaltı

    Uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen A.Ş., ikametinde 1,5 kilo kubar esrar ile yakalandı.
    • DHA
    • 21.05.2021 - 16:21
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    Alanya'da eve uyuşturucu baskını: 1 gözaltı

    Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İncekum Jandarma Karakolu ekipleri, Alanya'nın Avsallar Mahallesi'nde A.Ş. isimli şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

    Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelinin evine baskın düzenledi.

    KUBAR ESRAR ELE GEÇİRİLDİ: 1 GÖZALTI

    Evde yapılan aramada 1,5 kilo kubar esrar ele geçirilirken, şüpheli A.Ş. ekipler tarafından gözaltına alındı.

    Alanya'da eve uyuşturucu baskını

    Alanya da eve uyuşturucu baskını: 1 gözaltı #1

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