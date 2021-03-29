Yabancı kadınları para karşılığı fuhşa zorladığı iddia edilen 5 şüpheli, polisin operasyonuyla yakalandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yurt dışından getirdikleri kadınlara para karşılığında zorla fuhuş yaptıran bir çeteye yönelik çalışma başlattı.

Ekipler 4 aylık teknik ve fiziki takip sonrası, 'fuhuş için aracılık etmek, fuhşa yardım etmek ve yer temin etmek' suçları kapsamında 6 farklı adrese baskın düzenledi.

5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Baskın sonucu E.B., S.A.I., U.H.B., E.Ş ve E.K. gözaltına alınırken, fuhşa sürüklenen 10 yabancı kadın ise kurtarıldı. Adreslerde yapılan aramalarda kadın ticaretinde kullandığı değerlendirilen çok sayıda cep telefonu, telefon hattı, fuhuştan elde edildiği düşünülen 7 bin TL ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Alanya'da fuhuş çetesine operasyon: 5 gözaltı VİDEO

10 KADIN SINIR DIŞI EDİLECEK

Yabancı kadınar, polis merkezindeki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Antalya Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.