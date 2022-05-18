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Alanya’da haciz işlemine engel olmak için kendine zarar verdi

Alanya’da haciz işlemine engel olmak için kendine zarar verdi

Haciz işlemine engel olabilmek için koluna bıçakla zarar verip benzin ve çakmakla kendini yakacağı tehdidinde bulunan baba, polisin çabaları sonucu eyleminden vazgeçti.