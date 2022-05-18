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    Alanya’da haciz işlemine engel olmak için kendine zarar verdi

    Haciz işlemine engel olabilmek için koluna bıçakla zarar verip benzin ve çakmakla kendini yakacağı tehdidinde bulunan baba, polisin çabaları sonucu eyleminden vazgeçti.
    • 18.05.2022 - 17:29
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    Alanya’da haciz işlemine engel olmak için kendine zarar verdi

    Antalya’nın Alanya ilçesi Güllerpınarı Mahallesi’ndeki dükkanlarına yaklaşık 400 bin TL’lik borç nedeniyle haciz gelen aile, polis ve görevlilere zor anlar yaşattı.

    Şişedeki benzini üzerine döküp haciz memurlarının gitmesini isteyen baba, polisin ikna çabalarına cevap vermedi.

    Komiser ikna etti

    Aile üyelerinin haciz memurlarına saldırması üzerine polis ekipleri anne, baba ve çocuğu sakinleştirmeye çalıştı.

    Bu sırada dükkan içerisinde üzerine benzin döken baba bıçakla kolunu keserek, ailesinin bırakılmasını istedi.

    Sinirli adamı ikna etmeye uğraşan sonunda başardı ve tedavi için olumlu yanıt aldı.

    Haczedildi

    Ailesini görmek isteyen baba, elindeki benzin dolu şişe alınarak hastaneye kaldırıldı.

    İHA'nın haberine göre baba ve iki oğlu gözaltına alınırken, haciz işlemi gerçekleştirildi.

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