Alanya’da husumetlisini öldüren katil, berberde yakalandı

Polisin teknik ve fiziki takibi sonucu 73 gün sonra yakalanan zanlı, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde Ali Ç. (31), arasında husumet bulunan Şahin Olgaç'ın (35) kaldığı Mahmutlar Mahallesi Çakır Caddesi üzerindeki apartmana giderek, kapıyı tekmelemeye başladı.

Olgaç’ın kapıyı açmasıyla tartışma çıktı.

Ali Ç. kavga sırasında yanındaki bıçakla Olgaç'ı karnından yaraladı. Ali Ç. olay yerinden hızla uzaklaşırken, Olgaç’ın evde misafir olarak bulunan Ahsen B. (19) durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Olgaç’ı ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü.

Burada tedaviye alınan Olgaç, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Jandarma ekipleri olay sonrası kaçan Ali Ç.’nin yakalanması için çalışma başlatırken, Olgaç’ın cansız bedeni ise savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

KATİL, BERBERDE YAKALANDI

Soruşturmayı derinleştiren Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Asayiş Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, şüpheli Ali Ç.’nin Antalya’da olduğu bilgisine ulaştı.

Ekiplerin yaptıkları teknik ve fiziki takiple Ali Ç., dün saat 14.00 sıralarında Antalya’nın Muratpaşa ilçesindeki bir berberde tıraş olduğu sırada yakalanarak gözaltına alındı.

Alanya’ya getirilen şüpheli Ali Ç., karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.