Polisin bir restoran ve otele düzenlediği operasyonlarda 12 şişe gümrük kaçağı ve 42 şişe sahte içki ele geçirildi. 3 şüpheli, gözaltına alındı.

Antalya'da emniyet, sahte ve kaçak içki tacirlerinin önüne geçmek için operasyonel faaliyet yürüttü.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sahte ve kaçak içkiye yönelik çalışma yürüten Alanya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği, Güllerpınarı Mahallesi’nde bir restorana baskın düzenledi.

Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin destek verdiği baskında yapılan aramalarda gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 12 şişe içki ele geçirilirken, şüpheli H.Y. gözaltına alındı.

Alanya'da kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı VİDEO



OTELDE SAHTE İÇKİ

Ekipler, soruşturma kapsamında Saray Mahallesi’ndeki bir otelde sahte içki olduğu bilgisine ulaşarak harekete geçti. Belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 42 şişe sahte içki ele geçirirken, olayla A.Ş. ve R.K.’yi gözaltına aldı.





2 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Haklarında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet etmek suçları kapsamında işlem yapılan şüphelilerden H.Y. savcılık talimatıyla serbest kalırken, A.Ş. ve R.K. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



