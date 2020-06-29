Alanya'da kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

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Kayıp olarak aranan 25 yaşındaki Feyyaz Şahiner'in, Alanya Kalesi altındaki kayalıklarda cansız bedenine ulaşıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde llçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kaybolan 25 yaşındaki Feyyaz Şahiner için arama çalışması başlatıldı.

Polis ekipleri, gencin en son Hisariçi Mahallesi Cilvarda Burnu mevkisinde olduğunu tespit etti.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Bölgeye giden ekipler, Alanya Kalesi surlarının yaklaşık 200 metre altındaki kayalıklarda gencin cansız bedenini buldu. Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopteriyle bulunduğu yerden alınan Şahiner'in cesedi, Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na getirildi.

Gencin cenazesi, daha sonra otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Şahiner'in, surlardan dengesini kaybederek düştüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

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