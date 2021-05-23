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    Alanya'da, kaybolan kadının kocası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

    Alanya'da 3 gündür haber alınamayan Aslı Öztürk'ün, kocası tarafından öldürülüp, gömüldüğü belirlendi.
    • İHA
    • 23.05.2021 - 11:14
    • Güncelleme : 23.05.2021 - 11:19
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    Alanya'da, kaybolan kadının kocası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

    Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki Aslı Öztürk'ten haber alamayan eşi Mesut Öztürk, jandarmaya başvurdu. Çalışma başlatan ekipler kısa süre içerisinde gerçeği ortaya çıkardı.

    JANDARMA EŞTEN ŞÜPHELENDİ

    Jandarma ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takipte eşi Mesut Öztürk’ten şüphe duyarak soruşturmayı derinleştirdi.

    Ekiplerin Konaklı Mahallesi’ndeki yaptığı güvenlik kameraları incelemelerinde, Mesut Öztürk’ün eşini halıya sarılı vaziyette araca taşıdığı tespit etti.

    Bunun üzerine harekete geçen jandarma Mesut Öztürk’ü yakalayarak, gözaltına aldı.

    Alanya da, kaybolan kadının kocası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı #1

    "ÖLDÜRÜP, GÖMDÜM"

    Karakola götürülen Öztürk ifadesinde suçunu itiraf ederek, “Eşimin küfür ve hareket etmesinden dolayı kavga ettik. Daha sonra eşimi boğarak öldürdüm.

    Eşimin yürüyüşe gitmiş süsü vermek için kıyafetlerini alarak çöplere attım. Şüphe çekmeyim diye yalandan eşimi aradım. Gece vakti evden eşimi halı sararak evden çıkarıp araziye kepçe yardımıyla gömdüm” dedi.

    CESET GÖMÜLDÜĞÜ YERDEN ÇIKARILDI

    Katil koca karakoldaki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

    Öte yandan, zanlının itirafının ardından, ekiplerin nezaretinde sabaha karşı ceset de gömüldüğü yerden çıkarılıp, morga gönderildi.

    Alanya da, kaybolan kadının kocası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı #2

    Alanya da, kaybolan kadının kocası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı #3


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