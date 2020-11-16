Alanya'da motosikletle taksi çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kazada, bir işletmede bateristlik yapan motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Antalya’nın Alanya ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Ahmet Tokuş Bulvarı'nda Süleyman A. yönetimindeki 07 H 0029 plakalı taksi, Anıl Kasap'ın kullandığı 07 ABD 557 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Anıl Kasap ile takside yolcu olarak bulunan Özlem K. ve Şükran Ç. yaralandı.

HASTANEDE CAN VERDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Tedaviye alınan yaralılardan Anıl Kasap, kurtarılamadı. Diğer yaralılar Özlem K. ve Şükran Ç.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

İlçedeki bir işletmede bateristlik yaptığı öğrenilen Anıl Kasap'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Alanya Belediyesi morguna götürüldü.,

TAKSİ ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından taksi şoförü Süleyman A., polis tarafından gözaltına alındı. Süleyman A.'nın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Öte yandan, kaza sırasında Anıl Kasap'ın kafasında kask olup olmadığı öğrenilemedi.