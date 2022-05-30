Alanya'da 'Müsilaj Operasyonu'nda 4 tutuklama

Polis ekiplerince düzenlenen operasyon kapsamında, Alanya'da gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü cezaevine gönderildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah temini sağlayan suç gruplarına yönelik 16 ilde düzenlenen "Müsilaj" adı verilen operasyon devam ediyor.

Operasyonun adreslerinden biri ise Antalya.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince, 8 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

11 şüpheliye gözaltı

Baskın sonucu 11 kişi gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramada 9 tabanca, 2 av tüfeği, 8 şarjör, değişik çaplarda 104 fişek ve 96 av fişeği ele geçirildi.

4'ü tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından 6 kişi serbest kaldı. Alanya Adliyesi'ne sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

AA'nın haberine göre EGM Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 26 Mayıs'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 315 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.