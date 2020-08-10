Alanya'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

100 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobildeki sürücü Kerim Karaduman hayatını kaybederken, 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Dim Uzunöz Mahallesi'nde, Kerim Karaduman yönetimindeki 07 NA 2660 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

Taklalar atarak duran otomobil, kullanılamaz hale gelirken, kazayı fark eden vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

1 ÖLÜ, 2 YARALI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Karaduman'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirlerken, otomobilin içerisinde yolcu olarak bulunan İsmet Kozak (76) ve Ali Durusoy (57) yaralı olarak kurtuldu.

Yaralılar ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversite Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazada yaşamını yitiren sürücü Kerim Karaduman'ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Alanya Belediyesi Mezarlığı morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerinin ardından Karaduman'ın cenazesi bugün Tosmur Ak Mezarlığı'na defnedildi.