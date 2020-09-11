Alanya’da paralarını alamayan 10 işçi çatıya çıktı

Çalıştıkları inşaatta yatan ve 25 günlük ücretlerini alamadıklarını öne süren 10 işçi, 5 katlı binanın çatısına çıkarak eylem yaptı.

Van’dan gelerek Antalya’nın Alanya ilçesi Hacet Mahallesi Eşref Kahvecioğlu Caddesi'ndeki 5 katlı inşaatta çalışmaya başlayan ve burada kalan 10 işçi iddiaya göre, 25 günlük toplam 25 bin TL ücretini alamadı.

Bunun üzerine işçiler, binanın çatı katına çıkarak intihar edeceklerini söyledi.

Çevredekiler durumu hemen 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda polis ekipleri, işçileri ikna etmek için çalışma başlattı.

“BİZİM YATTIĞIMIZ YERDE KÖPEK BAĞLASAN DURMAZ”

Görüntü alan gazetecilere konuşan inşaat işçisi Yasin Demircan, Van'dan çalışmak için buraya geldiklerini söyledi.

Demircan, “Bu inşaatta yaklaşık 25 gündür çalışıyoruz. Bir hafta önce bizi işten kovdular. Bizim yattığımız yerde köpek bağlasan durmaz. Alacaklarımızı inkar ediyorlar. Bizim hakkımızı versinler. 25 bin lira alacağımız var. Burada 10 arkadaş mağduruz. Kimse bizi umursamıyor.” dedi.

16 BİN TL’SİNİ USTABAŞI GETİRDİ

Alacaklarının 16 bin TL’sinin ustabaşı tarafından getirilmesiyle işçilerin eylemi, yaklaşık 1 buçuk saat süren ikna çalışmalarının ardından sona erdi.

İşçiler ifadeleri için polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.