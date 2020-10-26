Alanya’da Rus turistin çarptığı motosikletli öldü

Rus turistin kullandığı otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan 27 yaşındaki motosiklet sürücüsü 4 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Antalya’nın Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde Luliia Kuletova (32) yönetimindeki O520 MP 178 plakalı otomobil, kavşaktan döndüğü sırada Hayrettin Uyar (27) yönetimindeki 07 NAC 17 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, durumu fark eden vatandaşlar kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi.

BAŞINDA KASKI YOKTU

Kaza sırasında başında kask olmadığı öğrenilen Uyar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

4 gündür yoğun bakımda tedavisi süren Hayrettin Uyar’ın akşam saatlerinde durumu ağırlaştı. Doktorların müdahale ettiği Hayrettin Uyar, kurtarılamadı.