Alanya’da saldırganı tulumla adliyeye götürdüler

Alman uyruklu hayvansever kadının aracına taşla saldırarak camlarını kıran şahıs yakalandı. Koronavirüs testi pozitif çıkan saldırgan, adliyeye beyaz tulumla sevk edildi.

Antalya'nın Alanya ilçesine yerleşerek Bektaş Mahallesi’nde büyük bir arazi kiralayan Alman Nicola Sevindi, kendisini hayvan bakımına adadı.

Çiftliğinde at, eşek ve çok sayıda köpek besleyen Nicola, iki gündür yaşadığı olaylar sebebiyle diken üstünde…

Nicola, dün sabah kalktığında ise aracının tüm camlarının parçalandığını gördü.

“YETER ARTIK, BANA YARDIM ETSİN YETKİLİLER”

İki gün arayla aracına yapılan saldırıların ardından çok korktuğunu söyleyen Nicola Sevindi, “Ben bu insanlara ne yapıyorum? Kadınlığımı unuttum ve tüm hayatımı çiftliğimde bulunan hayvanların bakımına adadım. Yeter artık, bana yardım etsin yetkililer. Kendi hayatımdan değil ancak hayvanlarımın hayatımdan endişe ediyorum.” şeklinde konuştu.

Antalya'da testi pozitif çıkan şüpheli, tulum içerisinde adliyeye sevk edildi VİDEO

JANDARMA HEMEN YAKALADI

Kadının şikayetinin ardından araca taşlı saldırında bulunan Y.K.(28), jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Yakalanan şahsın yapılan koronavirüs testinde durumu pozitif çıktı.

BEYAZ TULUMLA ADLİYEYE GİTTİLER

Bunun üzerine hem şahıs hem de görevli jandarma personeli koruyucu elbise olan tulum giydi.

Jandarma ekipleri, koruyucu elbiseler içerisinde şahsı adliyeye sevk etti.