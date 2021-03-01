Antalya'nın Alanya ilçesinde sahte belgelerle tapu dolandırıcılığı yapan 2 şüpheli, Tapu Müdürlüğü personelinin dikkati sayesinde yakalandı.

Ocak ayında Alanya İlçe Tapu Müdürlüğünce ortaya çıkarılan yolsuzluk haberinin ardından vatandaşların alım satım işlerine duyarlılığı bir dolandırıcılık olayının daha ortaya çıkmasını sağladı.

SAHTE EVRAKLARI ORTAYA ÇIKARDI

Aracı vasıtasıyla 150 bin TL değerinde dükkan satın alacak olan M.Ş. isimli vatandaş, şüphe üzerine evrakları incelemek için Alanya Tapu Müdürlüğü’ne geldi. Alanya Tapu Müdürü Fikret Ayman ve tapu müfettişinin yaptığı incelemede, evrakların sahte olduğu anlaşıldı.

Alanya’da tapu dolandırıcıları suçüstü yakalandı-Video

POLİSTEN SUÇÜSTÜ OPERASYON

Hisseli tapuları sahte tapu senetleri düzenleyerek tam hisseli olarak göstermek suretiyle dolandırıcılık yapıldığının anlaşılması üzerine Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği’ne haber verildi.

Harekete geçen polis, Mahmutlar Mahallesi’nde şüpheli M.O. ve O.A.’nın Konya plakalı araçla gelerek tapuyu M.Ş.’ye sahte evrakla devredeceği sırada baskın düzenledi.

38 SAHTE TAPU VE 15 SAHTE TABU SENEDİ İLE YAKALANDILAR

Baskında 2 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 38 adet sahte tapu senedi, 15 adet sahte tapu senedi yapımında kullanıldığı değerlendirilen gerçek tapu senetleri, laptop, 2 flash disk ele geçirildi.

1 MİLYON 300 BİN LİTALIK SATIŞ İNCELEMEDE

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, bu kişilerin daha önceden sattıkları 1 milyon 300 bin TL değerinde 10 ayrı mülkü de incelemeye aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.