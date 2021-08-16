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- Alanya'da tekne yangınları sonrası denizde temizlik yapıldı
Alanya'da tekne yangınları sonrası denizde temizlik yapıldı
- DHA
- 16.08.2021 - 17:09
- Güncelleme : 16.08.2021 - 17:14
Alanya Türkler Mahallesi'nde limandaki gezi teknesinde, dün saat 22.00 sıralarında çıkan yangın, kısa sürede 3 tekneye sıçradı.
Yangına itfaiye, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya Belediyesi ile Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri müdahale etti.
Yangında teknelerden ahşap olan 2'si, kullanılamaz hale geldi.
AĞLARLA MOLOZLAR TOPLANDI
Alanya Belediyesi deniz temizlik ekipleri de yangında denize karışan kül ve molozları temizlemeye başladı. Yangından kalan kül ve molozların açığa sürüklenmemesi için denizde setler oluşturan ekipler, ağlarla molozları topladı.
LİMANDA İNCELEME SÜRÜYOR
Yangında daha az hasar gören 2 tekne ise limanın farklı noktalarına demirlenirken, itfaiye ekiplerince hasar tespiti ve inceleme yapıldı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında, Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de limanda incelemelere devam ediyor.