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    Alanya'da traktörle 12 metrelik kuyuya düştü

    Alanya ilçesinde Hasan Hüseyin İnce, traktörle 12 metre derinliğindeki kuyuya düştü. İnce, çevredekilerin yardımıyla kurtarılırken, traktör de vinçle çıkarıldı.
    • DHA
    • 15.03.2022 - 17:42
    • Güncelleme : 15.03.2022 - 18:01
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    Alanya'da traktörle 12 metrelik kuyuya düştü

    Antalya'nın Alanya ilçesi Okurcalar Mahallesi'nde Hasan Hüseyin İnce, gece kullandığı traktörle tarımsal sulamada kullanılan kuyunun üzerinden geçerken, üstünü kapatan beton kırıldı.

    12 METRELİK KUYUYA DÜŞTÜ

    Traktörüyle 12 metre derinliğindeki kuyuya düşen İnce, çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. İnce'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    KUYUNUN SUYU BOŞALTILDI, TRAKTÖR SAHİBİNE VERİLDİ

    İhbarla bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri de sevk edildi. Traktör ise kuyudan vinçle alındı. Sabah saatlerinde 12 metre derinliğindeki kuyunun suyu boşaltılarak, traktörün kalan parçaları da çıkarıldı ve sahibine teslim edildi.

    Alanya'da traktörle 12 metrelik kuyuya düştü VİDEO

    Alanya da traktörle 12 metrelik kuyuya düştü #1

    Alanya da traktörle 12 metrelik kuyuya düştü #2

    Alanya da traktörle 12 metrelik kuyuya düştü #3

    Alanya da traktörle 12 metrelik kuyuya düştü #4

    Alanya da traktörle 12 metrelik kuyuya düştü #5

    Alanya da traktörle 12 metrelik kuyuya düştü #6


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