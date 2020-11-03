Hava koşulları nedeniyle alabora olan teknenin batması sonucu 37 kişi kurtarılırken, 1 kişi yaşamını yitirdi.

Antalya'nın Alanya Kalesi Fosforlu Mağarası mevkisinde, kıyıdan yaklaşık 50-100 metre açıkta henüz bilinmeyen bir nedenle tur teknesi battı.

İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

1 ÖLÜ

Olay sonrası 37 yaşındaki yabancı uyruklu bir şahsın cansız bedenine ulaşıldı.

Hayatını kaybeden kişinin teknenin içinde dar alanda olduğu için bulunduğu yerden çıkamadığını belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Dalgıçlar cenazesini bulunduğu yerden aldı, karaya çıkardı." dedi.

37 KİŞİ KURTARILDI

Sahil Güvenlik Komutanlığı, olaya ilişkin açıklama yaparak, şu ifadeleri kullandı:

"İlk etapta kayalıklara çıkan 32 kişi ve 5 tekne mürettebatı olmak üzere toplam 37 kişi kurtarılarak, Alanya Balıkçı Barınağında 112 Acil Sağlık Ambulansı personeline teslim edildi, batan teknede bulunan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Teknede toplam 38 kişi olduğunun öğrenilmesi üzerine arama kurtarma faaliyetlerine son verildi."

Alanya'da turist teknesi alabora oldu ViDEO