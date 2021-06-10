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    Alanya’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

    Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda bir adreste uyuşturucu madde bulundurulduğu ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, 3 kişiyi gözaltına aldı.
    • İHA
    • 10.06.2021 - 17:49
    • Güncelleme : 10.06.2021 - 17:50
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    Alanya’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

    Alanya'da, uyuşturucu madde ticaretinin satılmasının ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

    İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Şekerhane Mahallesi’nde bulunan bir adreste uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı.

    Harekete geçen ekipler belirlenen adrese baskın düzenledi.

    ELE GEÇİRİLENLER

    Yapılan aramalarda 5.13 gram bonzai, 3.70 gram esrar, 1,53 gram metamfetamin, 10 adet Lyrica isimli hap ele geçirildi.

    Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen M.A. (49), H.G. (40), T.E.(40) isimli 3 şüpheliler gözaltına alındı.

    2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

    Şüphelilerden T.E., savcılık talimatıyla ‘Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak’ suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

    Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen diğer 2 şüpheli ise sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Alanya’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı #1

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