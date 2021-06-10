Alanya’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Gökhan Özoğuz'a göre deniz salyaları Kanal İstanbul için ortaya çıktı

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Ağrı'da altın ve gümüş rezervi tespit edildi

Ekrem İmamoğlu: Cumhurbaşkanımız bana sempati duyuyor

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