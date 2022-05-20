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Alanya'daki gencin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri
Motosikletin refüje çarpması sonucu 18 yaşındaki sürücüsünün hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.
- 20.05.2022 - 16:33
- Güncelleme : 20.05.2022 - 16:56
Antalya'nın Alanya ilçesi Türkler Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde Manavgat istikametine seyir halinde olan 18 yaşındaki Diyar Çiçek'in kullandığı motosiklet, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.
Çarpmanın etkisi ile sürüklenen genç, olay yerinde hayatını kaybetti.
Ölümlü kazanın görüntüleri
Çiçek'in acı haberini alan ailesi olay yerine gelerek ağıtlar yaktı.
Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.Görüntülerde motosikletin refüje çarpması ve sürücünün sürüklenme anları yer alıyor.
Alanya'daki gencin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri VİDEO