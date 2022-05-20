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Alanya'daki orman yangını kontrol altına alındı

Alanya'daki orman yangını kontrol altına alındı

Dün sabah başlayan ve yaklaşık 40 dönümlük alanda etkili olan orman yangını havadan ve karadan müdahalelerle söndürüldü.