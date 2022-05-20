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- Alanya'daki orman yangını kontrol altına alındı
Alanya'daki orman yangını kontrol altına alındı
- 20.05.2022 - 14:41
- Güncelleme : 20.05.2022 - 15:16
Antalya’nın Alanya ilçesi Dere Mahallesi Susuz mevkiinde dün sabah saatlerinde çıkan orman yangını bugün söndürüldü.
Yıldırım düşmesi sonucu çıktığı tahmin edilen yangına bölge halkının ihbarı üzerine 200’ü aşkın işçi, 30’un üzerinde arazöz, ilk müdahale aracı, su tankerleri ve 1 yangın söndürme helikopteri sevk edildi.
Sarp arazide başlayan yangına karadan müdahale ise güçlükle yapıldı.
30. saatte söndürüldü
Yaklaşık 2,5 kilometre boyunca uzatılan hortumlarla yangına karadan, yangın söndürme helikopteri ile de havadan müdahaleler sürdü. Aralıksız süren müdahaleler sonucunda yangın 30. saatinde kontrol altına alındı.
Alanya'daki orman yangını kontrol altına alındı VİDEO
Soğutma çalışmaları sürüyor
Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda yangının kontrol altına alındığı, soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Alınan bilgilere göre ise yangın nedeniyle yaklaşık 40 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi.