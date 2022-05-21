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    Alanya’ya yerleşen Ukraynalı baba, 2 çocuğunu katletti

    Savaştan kaçarak Alanya’ya yerleşen baba, cinnet getirerek 4 ve 6 yaşındaki çocuklarını bıçaklayarak öldürdü. Şahıs, polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alındı.
    • 21.05.2022 - 11:15
    • Güncelleme : 21.05.2022 - 11:19
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    Alanya’ya yerleşen Ukraynalı baba, 2 çocuğunu katletti

    Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı savaştan kaçarak Antalya’nın Alanya ilçesindeki Saray Mahallesi'ne yerleşen Ukraynalı O.N.'nin eşi Y.N., sabah 08.30 sıralarında eşinin çocuklarını bıçaklayarak öldürdüğünü söyledi ve çevrede bulunanlardan yardım istedi.

    Kadının yardım çığlıklarına koşan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

    İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Biri 4, diğeri 6 yaşındaydı

    Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde evdeki 4 yaşındaki erkek çocuk K.N. ile 6 yaşındaki kız kardeşi T.N.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

    Katil zanlısı O.N. ise olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

    Cinnet getiren Ukraynalı baba 2 çocuğunu bıçaklayarak öldürdü VİDEO

    Taksici ağlayarak anlattı

    Kadına yardıma giden bir taksici ise yaşananları gözyaşları içinde şöyle anlattı:

    “Bir tane kadın çıkarak, polis diye bağırmaya başladı. Ben de Rusça bildiğim için yardıma gittim. Kadın, ‘Çocuklarımı kesti kocam' diye bağırıyordu. Altlı üstlü daire kiralamışlar. Kadın aşağıda kayınvalidesinde kaldığını, eşinin ise yukarıda çocukları ile yaşadığını söyledi. Daha sonra yukarı çıkarak savaştan dolayı bunalımda olan eşinin çocuklarını bıçaklayarak öldürdüğünü belirtti. Kendisini de öldürmek istemiş, kaçarak kurtulmuş.”

    Bir vatandaş ise gözyaşlarını tutamayarak, “Bir baba bunu çocuklarına nasıl yapar?” dedi.

    Alanya’ya yerleşen Ukraynalı baba, 2 çocuğunu katletti #1

    Alanya’ya yerleşen Ukraynalı baba, 2 çocuğunu katletti #2

    Alanya’ya yerleşen Ukraynalı baba, 2 çocuğunu katletti #3

    Alanya’ya yerleşen Ukraynalı baba, 2 çocuğunu katletti #4

    Alanya’ya yerleşen Ukraynalı baba, 2 çocuğunu katletti #5


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