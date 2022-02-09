- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Alevilere küfürler yağdıran şahıs yakalandı
Alevilere küfürler yağdıran şahıs yakalandı
Sosyal medya hesabından Alevi vatandaşlara küfürler yağdıran şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
- İHA
- 09.02.2022 - 15:38
- Güncelleme : 09.02.2022 - 16:20
Kocaeli’de internet uygulaması üzerinden yayın yapan Y.T. isimli şahıs, Alevileri hedef aldı.
Yayına katılan Alevi bir kadına hakaretler yağdırıp küfürler savuran Y.T.'nin görüntüleri, sosyal medyaya düştü.
Büyük tepkiye yol açan görüntüler için binlerce yorum yapıldı.
EMNİYET HAREKETE GEÇTİ
Şahsın yakalanması için görüntüyü paylaşan kullanıcılar, Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yardım istedi.
"Y.T.tutuklansın" etiketi kısa süre içerisinde TT oldu.
Alevilere küfürler yağdıran şahıs yakalandı ViDEO
GÖZALTINA ALINDI
Çok geçmeden iyi haber Kocaeli Emniyeti'nden geldi.
Küfürbaz şahsın, polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı belirtildi