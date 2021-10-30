Aleyna Çakır’ın babası: Kızımın mezarı açılsın

Aleyna Çakır olarak bilinen 21 yaşındaki Sema Esen’in, Haziran ayında evinde ölü bulunması sonrası, babası Mehmet Esen otopsi raporlarının değiştirildiğini iddia ederek mezarın açılmasını talep etti.

Türkiye'yi sarsan Aleyna Çakır cinayetinde bir gelişme daha yaşandı.

Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen, geçen yıl 3 Haziran'da Keçiören'deki evinde boynunda iple ölü bulundu.

Sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun'un, daha önce Sema Esen'e şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler ise ölümünden kısa süre sonra sosyal medyada yer aldı.

Esen'in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Ümitcan Uygun, polis ekiplerince gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Ardından Esra Hankulu cinayetiyle yeniden gündeme gelen Uygun hakkında müebbet hapis talep edildi.

"OTOPSİ SONUCUNUN DEĞİŞTİRİLDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Aleyna Çakır ve Esra Hankulu’nun şüpheli ölümlerinde baş şüpheli olarak gösterilen tutuklu Ümitcan Uygun’un gerekli cezayı adalet önünde almasını isteyen Sema Esen’in babası Mehmet Esen, kızının mezarının açılmasını istiyor.

Kırşehir'de yaşayan Mehmet Esen, "Otopsi sonucunun değiştirildiğini düşünüyoruz. Esra Hankulu davası ile bizim davamızın birleşmesini talep ediyoruz. Ümitcan Uygun’un cezasını kat kat almasını istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin adaletine güveniyoruz bizim ciğerimiz yandı Allah da onların ciğerini yaksın" ifadelerini kullandı.









