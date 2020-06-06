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Aleyna Çakır'ın son görüntüsü
- Haber Merkezi
- 06.06.2020 - 11:17
Ankara'da Aleyna Çakır adlı genç kadın, ölü bulundu.
Çakır'ın intihar etmiş olabileceği düşünülürken, sosyal medyada yayılan bir görüntü yürekleri sızlattı.
Ümit Can Uygun adlı erkek arkadaşı tarafından şiddet gördüğü öne sürülen Çakır'ın evin ortasında baygın halde olduğu görüldü.
BAYILTANA KADAR DÖVDÜ
Canlı yayın yapan Ümit Can Uygun, Aleyna Çakır'ın bu halini takipçilerine gösterdi. Şiddet görüntüsünü destekleyen bir kaç mesaj da alan Uygun, art arda küfürleri sıraladı, hakaretlerde bulundu.
Aleyna Çakır'ın şiddet gördüğü ortaya çıktı İZLE
'İNTİHAR DEĞİL, CİNAYET'
Görüntüler sosyal medyada infial yarattı. Birçok kullanıcı, Aleyna Çakır'ın intihar etmediğini, bayılana kadar dövüldükten sonra öldürüldüğünü dile getirdi.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün harekete geçmesini isteyen kullanıcılar, Ümit Can Uygun'a ait fotoğrafları paylaştı.