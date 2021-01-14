Aleyna Yurtkölesi'nin katili cezaevinde kendini astı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Aleyna Yurtkölesi'ni boğarak öldüren eski sevgilisi İran uyruklu Shayan Kheyrian, tutuklu bulunduğu cezaevinde kendini asarak intihar etti.

Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğrencisi 22 yaşındaki Aleyna Yurtkölesi, 9 Ocak Cumartesi günü, yalnız yaşadığı Yunus Emre Mahallesi 6422 Sokak'taki apart dairesinde ölü bulundu.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside Yurtkölesi'nin, boğulmaya bağlı olarak yaşamını yitirdiği belirlendi.

GÖRÜNTÜLERDEN TESPİT EDİLDİ

Polis ekipleri, apartmanın çevresindeki güvenlik kameralarını inceledi. Kayıtlarda yüzünü maskeyle kapatan şüpheli bir kişinin binaya girip çıktığı tespit edildi.

Yapılan incelemede, bu kişinin boynunda Arapça yazılı bir dövme bulunduğu görüldü. Şüphelinin, Yurtkölesi'nin eski sevgilisi İran uyruklu 25 yaşındaki Shayan Kheyrian olduğu belirlendi.

İTİRAF ETTİ

Şüpheli Kheyrian, polis tarafından kaldığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Kheyrian, polisteki ifadesinde Yurtkölesi'nin eski sevgilisi olduğunu, bir süre önce ayrıldıklarını, barışmak için eve gittiğini, barışmak istememesi nedeniyle çıkan tartışma sonucu boğazını sıkarak öldürdüğünü itiraf etti.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından geçen hafta pazar günü adliyeye sevk edilen Kheyrian çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Aleyna Yurtkölesi'nin kaldığı apartmana zillere rastgele basıp yemek kuryesi olduğunu söyleyerek girdikten sonra cinayeti işlediği belirlenen İran uyruklu Kheyrian, Kocabaş D Tipi Cezaevi'ne götürüldü.

TAVANA ASILI CESEDİ BULUNDU

Shayan Kheyrian, tutuklu bulunduğu cezaevinde kaldığı koğuşta kendini tavana iple asarak intihar etti. Kheyrian'ın cesedini görevliler buldu.

Koğuşta jandarma ekipleri tarafından yapılan inceleme sonrası Shayan Kheyrian'ın cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.