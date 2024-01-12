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Ali Kırca'nın batmak üzere olan teknesi son anda kurtarıldı

Ali Kırca'nın batmak üzere olan teknesi son anda kurtarıldı Muğla'nın Fethiye ilçesinde, ünlü haber spikeri ve yazar Ali Kırca’ya ait olan tekne, deniz polisi, kıyı emniyeti ve sahil güvenlik ekipleri tarafından batmaktan son anda kurtarıldı.