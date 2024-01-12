Ali Kırca'nın batmak üzere olan teknesi son anda kurtarıldı

İHA
Muğla'da Fethiye Şehir Merkezi’nde günübirlik teknelerin bulunduğu alanda duran, haber spikeri ve yazar Ali Kırca’ya ait olan tekne, bilinmeyen bir sebeple aniden su almaya başladı.
Olayı gören vatandaşların durumu ekiplere bildirmesi üzerine deniz polisi, kıyı emniyeti ve Sahil Güvenlik ekipleri olay yerine intikal etti.
Tekne içerisindeki su boşaltıldı
Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar doğrultusunda tekne içerisinde bulunan su, denize boşaltıldı.
Batmaktan kurtarıldı
Deniz polisi, kıyı emniyeti ve sahil güvenlik ekiplerinin zamanında müdahalesi sonucunda Ali Kırca’ya ait tekne batmaktan kurtarıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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