Ali Kırca'nın evine giren hırsız tutuklandı

ATV Haber eski Genel Yayın Yönetmeni Ali Kırca'nın evindeki eşyaları çalan hırsız, polis ekiplerince Kapalı Çarşı'da yakalanarak, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uzun süredir ekranlardan uzak bir şekilde hayat süren ATV Haber eski Genel Yayın Yönetmeni Ali Kırca'nın Beşiktaş Kuruçeşme'deki evine 10 Aralık 2021'de hırsız girmişti.

Hırsız, 3 adet bilgisayar, antika kılıç, ziynet eşyası ve çeşitli muhtelif eşyaları çalmıştı.Olayın ardından polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

HIRSIZ YAKALANDI

Kırca'nın evine giren şüphelinin Yasin B., (21) tespit edildi.Yasin B., dün Fatih Kapalı Çarşı'da yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin Şişli, Feriköy Mahallesi'nde bulunan bir iş yeri ve evden de hırsızlık yaptığı ortaya çıktı.

TUTUKLANDI

Şüphelinin kredi kartları, 13 parça çeşitli ziynet eşyası, altın çakmak, elmas yüzük, 1 adet şövalye yüzüğü, 300 dolar ve 150 avro para çaldığı belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yasin B., 3 ayrı "Evden Hırsızlık" ve "İşyerinden Hırsızlık" suçlarından mahkemeye sevk edildi.

Yasin B., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan şüpheliden ele geçirilen para ve ziynet eşyaları Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sergilendi.

























