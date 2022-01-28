Ali Kırca'nın evine giren hırsıza 15 yıla kadar hapis istemi

Gazeteci Ali Kırca'nın evine girerek hırsızlık yaptığı iddiasıyla tutuklanan Yasin Beyhan hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, şüpheli hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Uzun süredir ekranlardan uzak bir şekilde hayat süren ATV Haber eski Genel Yayın Yönetmeni Ali Kırca'nın, Beşiktaş Kuruçeşme'deki evine 10 Aralık 2021'de hırsız girmişti.

Hırsız, 3 adet bilgisayar, antika kılıç, ziynet eşyası ve çeşitli muhtelif eşyaları çalmıştı. Olayın ardından polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

HIRSIZ TUTUKLANDI

Kırca'nın evine giren şüphelinin Yasin B., (21) tespit edildi. Yasin B., dün Fatih Kapalı Çarşı'da yakalanarak, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yasin B., 3 ayrı 'Evden Hırsızlık' ve 'İş yerinden Hırsızlık' suçlarından mahkemeye sevk edildi. Yasin B., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ali Kırca'nın evine giren hırsız tutuklandı

ALİ KIRCA ŞİKAYETÇİ OLDU

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hırsız Yasin Beyhan hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede şikayetçi Ali Kırca'nın ifadesinde, 4 aydır yurtdışında yaşadığını, hırsızlık olayını çalışanından öğrendiğini, oğluyla yaptıkları kontrollerde çalınan eşyaları tespit ettikleri ve hırsızlık yapan şüpheliden şikayetçi olduğunu söylediği yer aldı.

Şüpheli Yasin Beyhan ise polise verdiği ifadesinde, Ali Kırca'nın evinin girişinde üç tane köpek gördüğünü bu yüzden içeri giremediğini ancak evin yanında bulunan valizi aldığını öne sürdüğü öğrenildi.

ÜÇ AYRI SUÇTAN HAPSİ İSTENDİ

İddianamede, şüpheli Yasin Beyhan "Bina içinde hırsızlık", "Konut dokunulmazlığını ihlal" ve "Mala zarar verme" suçlarından 5 yıl 10 aydan 15 yıla kadar hapsi istendi.

Şüpheli önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.