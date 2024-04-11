Ali Yerlikaya 5 günlük bayram bilançosunu açıkladı: 38 kişi hayatını kaybetti Ramazan Bayramı nedeniyle yollarda alınan tedbirlere rağmen 5 günde 3 bin 71 trafik kazası yaşanırken, kazalarda 38 kişi yaşamını yitirdi 5 bin 26 vatandaş ise yaralandı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatili süresince yollarda yaşanan denetimleri paylaşıyor.

Ekipler yurt genelinde denetimleri sıklaştırıyor.

Ancak dikkatsizlik ve kural ihlallerinin ardından kazalar kaçınılmaz oluyor.

Bu kapsamda Bakan Yerlikaya'dan tatilin 5'inci gününde son duruma ilişkin açıklama geldi.

"21 bin 807 araca hız ve radar işlemi yapıldı"

Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Hayatla yarışılmaz. Bayram tatilinin 5. günü 10 Nisan 2024 Çarşamba gününde 618 trafik kazası meydana geldi. 339 bin 285 araç denetlendi.

21 bin 807 araca hız ve radar işlemi, 16 bin 650 araca ise diğer işlemler yapıldı.

"3 bin 71 trafik kazası meydana geldi"

Bayram tatilinin ilk 5 gününde toplam; (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı ve Çarşamba) 3 bin 71 trafik kazası meydana geldi.

38 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. 5 bin 26 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

"Trafik kurallarına uyalım"

Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım.

Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkartmayalım."