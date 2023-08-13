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Ülke huzurunu bozacak şahıslara yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor...

Bu kapsamda yurt genelinde güven ve huzur operasyonları sürüyor.

Zehir tacirlerine ve göçmen kaçakçılarına göz açtırmayan güvenlik güçleri başarılı operasyonlarının meyvesini alıyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bu kapsamda gerçekleştirilen yeni bir operasyonu duyurdu.

Bakan Yerlikaya, Bingöl'de gerçekleştirilen "Narkoterör" operasyonunda bölücü terör örgütünün 36,4 milyar TL yasa dışı gelir elde etmesinin engellendiğini ifade etti.

Yerlikaya sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

ingöl'de gerçekleştirilen Narkoterör operasyonunda bölücü terör örgütünün 36,4 milyar Türk lirası yasa dışı gelir elde etmesi engellendi.



#Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütünün uyuşturucudan elde ettiği geliri engellemek maksadıyla, #Genç ilçesi kırsalında gerçekleştirdiği ve 2023 yılının en yüksek yakalaması olan “Şehit Jandarma Ütğm. Uğur Tunaboylu” Narkoterör Operasyonu sonucunda: 73 kg toz esrar, 315 kg kubar esrar ile 14.654.192 kök kenevir ele geçirildi.



Operasyonu gerçekleştiren Jandarmamızı tebrik ediyorum.



Uyuşturucu ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecek.