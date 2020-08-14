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    Alibeyköy'de bir kişi trafikte kadına saldırdı

    Bir kişinin trafikte sinirlendiği kadına saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşılırken, saldırganlara tepki yağdı.
    • DHA
    • 14.08.2020 - 06:10
    • Güncelleme : 14.08.2020 - 06:10
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    Alibeyköy'de bir kişi trafikte kadına saldırdı

    İstanbul Alibeyköy'de akşam saatlerinde yaşanan olayda, bir trafik magandası, henüz bilinmeyen bir nedenle trafikte sinirlendiği kadına küfrederek, saldırdı.

    Saldırgan kadının kullandığı otomobilin ön camını kırdı.

    Kadın ise olayı cep telefonu ile saniye saniye kaydederek, saldıran kişiye tepki gösterdi.

    Çevredeki vatandaşların yardımıyla olay daha da büyümeden engellenirken, saldırgan aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

    Alibeyköy de bir kişi trafikte kadına saldırdı #1

    SOSYAL MEDYA KULLANICILARI TEPKİ GÖSTERDİ

    Öte yandan, görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından, tepki yağdı. Görüntüler çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.

    Alibeyköy'de bir kişi trafikte kadına saldırdı VİDEO

    Alibeyköy de bir kişi trafikte kadına saldırdı #2

    Alibeyköy de bir kişi trafikte kadına saldırdı #3

    Alibeyköy de bir kişi trafikte kadına saldırdı #4

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