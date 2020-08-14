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Alibeyköy'de bir kişi trafikte kadına saldırdı

Alibeyköy'de bir kişi trafikte kadına saldırdı

Bir kişinin trafikte sinirlendiği kadına saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşılırken, saldırganlara tepki yağdı.