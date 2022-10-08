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    Alibeyköy'de otobüsün çarptığı kadın öldü

    Otogarda otobüsün arkasında olan kadını fark etmeyen sürücü, geriye doğru manevra yaparken kadını ezdi. Otobüsün çarpmasıyla yere düşen kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.
    • 08.10.2022 - 11:35
    • Güncelleme : 08.10.2022 - 11:52
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    Alibeyköy'de otobüsün çarptığı kadın öldü

    İzmir'den İstanbul'a seyahat eden kadın yolcu, uzun süren otobüs yolcuğunun ardından varış noktasına geldi ve İstanbul Alibeyköy Cep Otogarı’nda indi.

    Otogarda yolcuların inmesini bekleyen otobüs şoförü, park ettiği alandan çıkış yapmak için geriye doğru manevra yaptığı esnada otobüsün tam arkasında duran ve ismi henüz bilinmeyen kadına çarptı.

    Otobüsün altında ezildi

    Otobüsün çarpmasıyla aracın altında kalan kadın, ezilerek can verdi.

    Feci kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Alibeyköy de otobüsün çarptığı kadın öldü #1

    Şoför gözaltına alındı

    Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

    İHA'nın haberine göre, talihsiz kadının cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, kadını ezen otobüs şoförü ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.

    Alibeyköy de otobüsün çarptığı kadın öldü #2


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