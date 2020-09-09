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- Alibeyköy’de tartıştığı kadına saldıran zanlı soruşturması tamamlandı
Alibeyköy’de tartıştığı kadına saldıran zanlı soruşturması tamamlandı
- DHA
- 09.09.2020 - 14:37
- Güncelleme : 09.09.2020 - 14:37
İstanbul Alibeyköy'de Diş Doktoru Sena Koçak, trafikte tartıştığı Emre E. tarafından darbedilmiş, olayın ardından sosyal medyada dolaşıma giren saldırı anının görüntülerine tepki yağmıştı.
Görüntüleri izleyen emniyet güçleri tarafından Emre E. gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmiş, adliye girişinde gazetecilerin, “Neden arabaya saldırdınız?” sorusuna şüpheli, “Dosyada hepsi var” yanıtını vermişti.
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TUTUKLANMIŞTI
Soruşturma savcılığınca ifadesi alınan “kasten yaralama” ve “mala zarar verme” suçlarından tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edilen şüpheli Emre E., tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Şüphelinin savcılık ifadesinde, eşi ve baldızıyla seyir halindeyken şikayetçi Sena K'nin kullandığı aracı araçlarının önüne kırdığını, kornaya basıp Sena K'yi uyardığını ancak Sena K'nin hakarette bulunduğunu öne sürmüştü.
8 YIL HAPSİ İSTENİYOR
Yaklaşık 1 ay önce meydana gelen olayla ilgili Emre E., hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.
İddianamede şüphelinin 4 ayrı suçtan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.