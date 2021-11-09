Alibeyköy'de tırdan indirilen koliler 3 kişiyi yaraladı

Yaya geçidinden geçtikleri sırada, yük indirilen tırdan üzerlerine gıda malzemeleri düşen 1'i kadın 2'si çocuk, 3 kişi hastanelik oldu.

İstanbul Alibeyköy Vardar Bulvarı'ında, emniyet şeridinde durdurulan tırdan gazlı içecek ve gıda maddelerinin olduğu koliler indirilmeye başlandı.

TIRDAKİ MALLAR 3 KİŞİNİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Koliler, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Süheyla A.(33), kızı Eliza Naz A. ve Zeynep Dua D. adlı küçük kızın üzerine devrildi. Yayaların yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çevre hastanelere kaldırdı.

"ÇOCUKLAR VE KADIN ÖLEBİLİRDİ"

Olay anında orada olan Mert Usta, "Marketin önünde bekliyordum, palete mal yüklüyorlardı. Palete bayağı bir mal yüklediler tepeleme. Hanımefendi 2 çocuk ile birlikte, yaya geçidinden geçerken her şey üzerine devrildi. Paletin üzerindeki içecekler, 2.5-5 litrelik şişeler hepsi üzerlerine devrildi. Bayağı bir yük vardı, çocuklar görünmüyordu hatta alttaydılar bayağı. Paletin arkasında mavi araç olmasaydı, hanımefendi zaten kafasını yere vururdu. Kadının bacağında kırık var. Bayağı bir bağırdı giderken. Çocukların midesi bulanıyormuş. Bu tedbirsizlikten başka bir şey değil. Biz bayanı yerden kaldırmaya çalışıyoruz, market çalışanları hala yerden içecekleri toplamaya çalışıyor. O çocuklar ölebilirdi, kadın da ölebilirdi." dedi.

TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis, tır şoförü Burak Y.'yi ifadesini almak üzere Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğü Alibeyköy Şehit Atıf Ödül Polis Merkezi'ne götürdü.