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- Alibeyköy'de tramvay kadına çarptı
Alibeyköy'de tramvay kadına çarptı
Yolun karşısına geçmeye çalışırken tramvayın çarptığı kadın, ağır yaralandı. Kadın hastaneye kaldırılırken, Alibeyköy-Eminönü arasında tramvay seferleri yapılamıyor.
- İHA
- 08.02.2022 - 09:20
İstanbul’da Cibali-Alibeyköy seferini yapan tramvay, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarparak sürükledi.
sabah 08.30 sıralarında meydana gelen olay sonrası bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
AĞIR YARALANDI
Kazada ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Cibali-Eminönü arasında tramvay seferleri durduruldu.
TRAFİK YOĞUN
Bölgede trafik yoğunluğu da oluştu.
Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.