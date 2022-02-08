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    Alibeyköy'de tramvay kadına çarptı

    Yolun karşısına geçmeye çalışırken tramvayın çarptığı kadın, ağır yaralandı. Kadın hastaneye kaldırılırken, Alibeyköy-Eminönü arasında tramvay seferleri yapılamıyor.
    • İHA
    • 08.02.2022 - 09:20
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    Alibeyköy'de tramvay kadına çarptı

    İstanbul’da Cibali-Alibeyköy seferini yapan tramvay, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarparak sürükledi.

    sabah 08.30 sıralarında meydana gelen olay sonrası bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

    AĞIR YARALANDI

    Kazada ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

    Kaza nedeniyle Cibali-Eminönü arasında tramvay seferleri durduruldu.

    Alibeyköy de tramvay kadına çarptı #1

    TRAFİK YOĞUN

    Bölgede trafik yoğunluğu da oluştu.

    Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

    Alibeyköy de tramvay kadına çarptı #2


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