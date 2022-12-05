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    Alibeyköy'deki tramvayın çarptığı otobüs şoförü: Kurallara uydum

    Sabah saatlerinde normal güzergahında ilerleyen İETT otobüsü, raylardan geçtiği sırada tramvay ile çarpıştı. 33 kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
    • 05.12.2022 - 14:50
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 15:15
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    Alibeyköy'deki tramvayın çarptığı otobüs şoförü: Kurallara uydum

    İstanbul'un Eyüpsul ilçesine bağlı olan Alibeyköy'de, bu sabah saatlerinde korkunç bir kaza yaşandı.

    Taksim- Cebeci seferi yapan 36T hatlı İETT otobüsüne, seyir halinde ilerlediği esnada rayların üstünden geçerken Alibeyköy Metro İstasyonu istikametinden gelen tramvay çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle sürüklenen otobüs, park halindeki 2 otomobile ve bir güvenlik kulübesine çarptıktan sonra durabildi.

    33 yaralı

    Kazanın ardından olay yeri adeta savaş alanına döndü.

    Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kazada 33 vatandaşın yaralandığı bildirdi.

    Alibeyköy deki tramvayın çarptığı otobüs şoförü: Kurallara uydum #1

    Otobüs şoförü konuştu

    İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerin ardından yaralıları hastaneye sevk etti.

    DHA'nın aktarımına göre; olayla ilgili inceleme başlatılırken otobüs şoförü Ünal Koçkesen, tedavi gördüğü hastanede kazayı anlattı.

    Alibeyköy'deki tramvayın çarptığı otobüs şoförü: Kurallara uydum VİDEO

    Alibeyköy deki tramvayın çarptığı otobüs şoförü: Kurallara uydum #2

    "Geçişimi tamamlamadan tramvay arka taraftan vurdu"

    Koçkesen, "Normal güzergahımda gidiyordum. Yeşil ışıkta geçiyordum, otobüsümün yarısından fazlası zaten geçmişti. Geçişimi tamamlamadan tramvay otobüsün arka tarafından vurdu. Tramvayın şoförü olup olmadığını göremedim." dedi.

    Alibeyköy deki tramvayın çarptığı otobüs şoförü: Kurallara uydum #3

    "Tramvayın kırmızıda geçtiği görülüyor"

    Koçkesen, "Kurallara tamamen uydum. Kamera kayıtlarına da zaten bakıldı. Tramvayın kırmızıda geçtiği görülüyor. Yeşil yandığı için ben normal güzergahımda seyir halindeydim, tramvayla işim olmadığı için bakmadım. Şu ana kadar maddi hasarlı bile bir kazam yok, ilk defa kaza yaşadım. Korktum." dedi.

    Koçkesen sağlık durumunun ise iyi olduğunu belirtti.

    Soruşturma başlatıldı

    Alibeyköy’de yaşanan kazayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada, otobüs şoförünün alkol ve uyuşturucu testinin temiz çıktığı, vatmanın ise test işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

    Alibeyköy deki tramvayın çarptığı otobüs şoförü: Kurallara uydum #4

    Alibeyköy deki tramvayın çarptığı otobüs şoförü: Kurallara uydum #5

    Alibeyköy deki tramvayın çarptığı otobüs şoförü: Kurallara uydum #6


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