Alkollü iki grup arasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü

Bahçelievler'de sahilde alkol alan iki grup arasında çıkan tartışmada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Polis, olayın zanlıların kısa sürede yakaladı.

İstanbul'un Bahçelievler ilçesi Karadeniz Caddesi üzerindeki kaldırıma oturan bir grup arkadaş, alkol almaya başladı.

Bir süre sonra arkadaşların yanına tanımadıkları biri geldi ve kendilerinden sigara isteyip oradan ayrıldı.

Alkollü olduğu görülen kişi, kısa bir süre sonra geri döndü.

TEHDİT ETTİ, DEDİĞİNİ YAPTI

Sık sık yanlarına gelmesinden rahatsız olan grup kendi aralarında "Kim bu? Ne çok gelip gitti" deyince, bunu duyan alkollü şahıs, "Siz burada bekleyin, adamlarımı toplayıp geleceğim" diye tehdit etti ve bulunduğu yerden ayrıldı.

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10 DAKİKA SONRA GERİ DÖNDÜ

Yaklaşık 10 dakika sonra şahıs, elinde bıçak olan bir kişiyle grubun yanına geldi ve kendilerine saldırmaya başladı. O esnada bir kişi yaralanırken, gruptaki kişiler araçlarına binerek oradan uzaklaştı. Gruptaki kişiler araçlarıyla seyir halindeyken bir üst sokakta eli bıçaklı kişinin tek başına olduğunu gördü ve araçlarından inerek yanına gitti.

BIÇAKLANANLARDAN BİRİ KURTARILAMADI

Bunun üzerine eli bıçaklı şahıs yeniden saldırdı ve 2 kişiyi bıçakla yaralayarak oradan uzaklaştı. Arkadaşları, yaralanan iki kişiyi kendi imkanlarıyla hastaneye götürdü. Yaralılardan Saroz Serhat Çolak (31) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Murat A. (30) ve Engin A. (38) tedavi altına alındı.

POLİS ZANLILARI KISA SÜREDE YAKALADI

Olayla ilgili soruşturma başlatan Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheliler Taner A. (36) ve Ümit S. (31), buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

BİRİNİN DAHA HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Öte yandan, olayda yaralanarak hastanede tedavi altına alınan kişilerden Murat A.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.