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- Alkollü komşusu bıçaklanan alkollü kişi, polise küfretti
Alkollü komşusu bıçaklanan alkollü kişi, polise küfretti
- DHA
- 25.05.2020 - 06:26
Mesir Mahallesi 5115 Sokak üzerinde bulunan 3 apartmanın birinci katında oturan Hasan K.(42), bahçede alkol aldığı öne sürülen kapı komşusu Mehmet K.(52) ile tartışmaya başladı.
EKMEK BIÇAĞI İLE KOMŞUSUNU YARALADI
Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan K., mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile Mehmet K.'yı karın boşluğundan bıçakladı. Olayın ardından Mehmet K. kanlar içinde yığılırken, Hasan K. ise evinin arka kapısından kaçarak kayıplara karıştı.
Alkollü komşusu bıçaklanan alkollü kişi, polise küfretti
YARALI ŞAHSIN DURUMU AĞIR
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Mehmet K., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri Hasan K.'nın yakalanması için çalışma başlattı.
ALKOLLÜ KİŞİ, BALKONDAN POLİSE HAKARETLER YAĞDIRDI
Öte yandan polis ekiplerinin bıçaklı yaralama olayı ile ilgili çalışma yaptığı sırada çevredekilere balkondan hakaret eden ve isminin Kamil A. olduğu öğrenilen kişi, "Onun kafasına sıkacağım. Onu öldüreceğim. Sen eğer devletin polisiysen gelir beni alırsın" diye bağırdı.
Polislerin, "Sakin olun bağırmayın" uyarılarına da "Konuşmayın, gelirseniz alırsanız alın beni" şeklinde cevap verdi. O anlar ise çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.
KARAKOLA ALDILAR, CEZAYI YEDİ "SORUN YOK" DEDİ
Polis ekipleri, 5 katlı apartmanın son katında oturan vatandaşı karakolda ifadesi alındıktan sonra 3 bin 150 TL idari para cezası uygulayıp serbest bıraktı. Kamil A., kendisini görüntüleyen gazetecilere de, "Tamam sorun yok. Her şey kontrol altında" dedi.