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Alkollü müşteri taksicinin parasını vermedi: Yumruk yedi
Taksici, aracına binip ücretini ödemeyen ve kendisine küfür eden alkollü müşterisine yumruk attı.
- İHA
- 14.07.2020 - 09:50
İstanbul Ataşehir'de bir taksici, alkollü müşteriyi aracına aldı.
Geçtiğimiz cumartesi günü akşam 22:00 sıralarında Esatpaşa Mahallesi'nden müşteri alan taksici, müşterisini oturduğu sokağa götürdü.
Alkollü müşterinin taksi ücretini ödemek istememesi üzerine, ikili arasında sözlü tartışma çıktı.
KÜFÜR VE HAKARET ETTİ
Tartışmanın büyümesi üzerine müşteri hakaret ve küfür etmeye başladı. Duruma sinirlenen taksici de müşterisine yumruk attı. Şahsın sözlü karşılık vermesi üzerine bir yumruk daha atan taksici, olayın ardından aracına binerek uzaklaştı.
Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Alkollü müşteri taksicinin parasını vermedi: Yumruk yedi - VİDEO