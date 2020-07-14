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Alkollü müşteri taksicinin parasını vermedi: Yumruk yedi

Alkollü müşteri taksicinin parasını vermedi: Yumruk yedi

Taksici, aracına binip ücretini ödemeyen ve kendisine küfür eden alkollü müşterisine yumruk attı.