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    Alkollü müşteri taksicinin parasını vermedi: Yumruk yedi

    Taksici, aracına binip ücretini ödemeyen ve kendisine küfür eden alkollü müşterisine yumruk attı.
    • İHA
    • 14.07.2020 - 09:50
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    Alkollü müşteri taksicinin parasını vermedi: Yumruk yedi

    İstanbul Ataşehir'de bir taksici, alkollü müşteriyi aracına aldı.

    Geçtiğimiz cumartesi günü akşam 22:00 sıralarında Esatpaşa Mahallesi'nden müşteri alan taksici, müşterisini oturduğu sokağa götürdü.

    Alkollü müşterinin taksi ücretini ödemek istememesi üzerine, ikili arasında sözlü tartışma çıktı.

    KÜFÜR VE HAKARET ETTİ

    Tartışmanın büyümesi üzerine müşteri hakaret ve küfür etmeye başladı. Duruma sinirlenen taksici de müşterisine yumruk attı. Şahsın sözlü karşılık vermesi üzerine bir yumruk daha atan taksici, olayın ardından aracına binerek uzaklaştı.

    Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Alkollü müşteri taksicinin parasını vermedi: Yumruk yedi - VİDEO

    Alkollü müşteri taksicinin parasını vermedi: Yumruk yedi #1

    Alkollü müşteri taksicinin parasını vermedi: Yumruk yedi #2

    Alkollü müşteri taksicinin parasını vermedi: Yumruk yedi #3

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