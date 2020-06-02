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    Alkollü ve ehliyetsiz sürücüye rekor drift cezası

    Antalya'da otomobiliyle drift atan alkollü, ehliyetsiz ve 18 yaş altı sürücü ile yanında bulunan yine 18 yaş altı arkadaşına ve araç sahibine toplam 19 bin 849 lira para cezası uygulandı.
    • İHA
    • 02.06.2020 - 18:03
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    Alkollü ve ehliyetsiz sürücüye rekor drift cezası

    Antalya'nın Manavgat ilçesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde E.K. idaresindeki 07 LFF 18 plakalı otomobil, gece devriyesi yapan polisin gözleri önünde kaldırıma çarptıktan sonra yaklaşık 150 metre ters yönde yoluna devam etti.

    Alkollü araç sürücüsünün ehliyetinin olmadığı, yanındaki arkadaşı ile birlikte 18 yaş altı sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri belirlendi.

    POLİSİ GÖRÜP TERS YÖNE GİRDİ

    E.K.’ye drift atmak, alkollü araç kullanmak, sürücü belgesiz araç kullanmak ve ters yönde gitmek suçlarından 11 bin 70, araç sahibine sürücü belgesiz kişiye araç vermekten 2 bin 479 olmak üzere toplam 13 bin 549 TL para cezası uygulandı.

    Alkollü ve ehliyetsiz sürücüye rekor drift cezası ViDEO

    SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN DA CEZAYI YEDİLER

    Bağlanan otomobil, yediemin otoparkına teslim edildi. Ayrıca E.K. ve otomobilde yolcu olarak bulunan B.T.’nin koronavirüs tedbirleri kapsamında 18 yaş altı sokağa çıkma yasağını çiğnedikleri belirlenirken, Cumhuriyet karakoluna götürülen şahıslar hakkında 3 bin 150’şer TL para cezası uygulandı.

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