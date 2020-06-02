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Alkollü ve ehliyetsiz sürücüye rekor drift cezası

Alkollü ve ehliyetsiz sürücüye rekor drift cezası

Antalya'da otomobiliyle drift atan alkollü, ehliyetsiz ve 18 yaş altı sürücü ile yanında bulunan yine 18 yaş altı arkadaşına ve araç sahibine toplam 19 bin 849 lira para cezası uygulandı.