Alman polis, Türk çocuğa orantısız güç uyguladı

Alman polisin orantısız güç uyguladığı 13 yaşındaki Emirhan Altıntaş, "Dizleriyle boğazıma bastırdı, o an nefes alamıyordum her yer karardı" dedi.

Almanya'nın Duisburg kentinde yaşayan 13 yaşındaki Emirhan Altıntaş, seçim afişini yırttığı gerekçesi ile polisin sert müdahalesi ile karşılaştı.

Biri kadın iki polis, sırtüstü yatırdıkları Altıntaş’ın üzerine çıktı. Erkek polis, diziyle Altıntaş’ın göğsüne bastırırken, çevredekiler, "O henüz küçük bir çocuk. Onu hemen bırakın!" şeklinde olaya tepki gösterdi.

“Polis üzerine çıktığı an ne nefes alabilmiş ne de ses çıkartabilmiş”

AA’nın haberine göre, tepkilere aldırmayan polisler, Emirhan'ı yüzüstü yatırarak ters kelepçe taktı. Altıntaş ailesinin avukatı Fatih Zingal, “Almanya'nın Duisburg kentinde yaşayan 13 yaşındaki Emirhan Altıntaş, seçim afişini yırttığı gerekçesiyle polisler tarafından darbedildi. Aile ile görüştüm. Emirhan, polis üzerine çıktığı an ne nefes alabilmiş ne de ses çıkartabilmiş. Olayı takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Emirhan Altıntaş, olay günü arkadaşlarıyla dışarı çıktıklarını, bir kilisenin önünde arkadaşıyla şakalaşırken dengesini kaybedip yere düştüğünü, düşerken de tutunmak için uzandığı seçim afişiyle yere kapandığını anlattı.

“Erkek polis tutup beni yere attı ve dizleriyle boğazıma bastırdı”

Emirhan Altıntaş, "Olayı gören bir kadın, polis çağırdı. Arkadaşlarımla parkın içine gidip oturduk. Oraya bir kadın bir de erkek polis geldi. Beni tutup üzerimi aradılar, telefonumu ve çantamı aldılar. Korktuğum için arkaya gittim, erkek polis tutup beni yere attı ve dizleriyle boğazıma bastırdı, o an nefes alamıyordum ve her yer karardı. Kollarıma ve bacağıma bastırıp beni yerlerde sürüklediler." dedi.

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“Ne olursa olsun sonuna kadar bu işin peşini bırakmayacağız”

Duisburg'da makinist olarak çalışan baba Ersen Altıntaş, "Biz ne olursa olsun sonuna kadar bu işin peşini bırakmayacağız, davayı da kesinlikle açıyoruz. Şu an şahitler toparlanıyor ve hazırlık yapıyoruz." dedi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatildeyken Nisan 2007'de 13 yaşında olan İngiliz uyruklu C.M'ye cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Marco olayını hatırlatan baba Altıntaş, "Almanlar Türkiye'den getirdikleri bu çocuğu başbakan gibi karşıladılar. Orada bu olaya ses çıkarıyorsunuz da 13 yaşındaki bir çocuğa yapılan bu muameleye neden ses çıkarmıyorsunuz? Anne ya da babayı arayıp halimizi hatırımızı da mı soramıyorsunuz?" diye tepki gösterdi.

Alman gazetesi, ’13 yaşındaki çocuk polisi tekmeledi’ yazdı

WAZ gazetesinde yayımlanan bir habere tepki gösteren baba Altıntaş, "Kimse olayı görmedi, WAZ gazetesi yazdı. O da '13 yaşındaki çocuk polisi tekmeledi' şeklinde taraflı haber yaptı. Buna ağlayalım mı gülelim mi bilmiyoruz." ifadesini kullandı.