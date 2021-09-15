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    Alman vatandaşı Dennis Patrick, Müslüman oldu

    Patrick, İslam dinini seçerek Deniz adını aldı. 38 yaşındaki Alman vatandaşı, yaşadığı süreci anlattı.
    • AA
    • 15.09.2021 - 12:46
    • Güncelleme : 15.09.2021 - 13:04
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    Alman vatandaşı Dennis Patrick, Müslüman oldu

    Almanya'da Müslüman arkadaşlarından etkilenen 38 yaşındaki Dennis Patrick, İslamiyet'i seçmeye karar verdi.

    Kayseri İl Müftülüğü'nde, İl Müftü Vekili Mehmet İzci başkanlığında ihtida töreni gerçekleştirildi.

    KELİME-İ ŞEHADET GETİRDİ

    İzci'nin İslam'ın temel esaslarıyla ilgili verdiği bilgilerin ardından Kelime-i Şehadet getiren Patrick, Müslüman oldu.

    "MÜSLÜMAN ARKADAŞLARIMDAN ETKİLENDİM"

    "Deniz" ismini alan Patrick, "Almanya'da çevremdeki Müslüman arkadaşlarımın yaşayışlarını gördüm ve onlardan etkilenerek Müslüman olmaya karar verdim." ifadesini kullandı.

    İzci, Deniz Patrick'e ihtida belgesi, Almanca Kur'an-ı Kerim meali ve İslam dinini anlatan kitap seti hediye etti.

    Alman vatandaşı Dennis Patrick, Müslüman oldu ViDEO

    Alman vatandaşı Dennis Patrick, Müslüman oldu #1

    Alman vatandaşı Dennis Patrick, Müslüman oldu #2

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