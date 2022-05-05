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    Almanya Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile görüştü

    Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin telefon görüşmesi yaptığı öğrenildi.
    • 05.05.2022 - 17:14
    • Güncelleme : 05.05.2022 - 17:35
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    Almanya Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile görüştü

    Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.

    Almanya Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre; Steinmeier, Zelenskiy’e, Ukrayna halkının Rus saldırganlığına karşı verdiği cesur mücadelesine olan saygısını ve desteğini dile getirdi.

    İki liderin görüşmesi iyi sonuçlandı

    Açıklamada ayrıca; Almanya’nın Ukrayna'nın kendisini savunma mücadelesine en başından beri mali, ekonomik ve askeri destek verdiği ve dayanışma içinde yanında olduğu ifade edildi.

    İki liderin bu görüşmeyi "Çok önemli ve çok iyi" olarak nitelendirdiği aktarılan açıklamada, geçmişten gelen rahatsızlıkların ortadan kaldırıldığı ve ikilinin yakın temasta kalmayı kararlaştırdığı belirtildi.

    Steinmeier’in ziyaretini reddetmişti

    Polonya ve Baltık ülkelerinin liderleri, nisan ortasında Steinmeier ile Kiev'e birlikte gitmek istemiş ancak Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Steinmeier’i kabul etmek istemediği ortaya çıkmıştı.

    Almanya Başbakanı Olaf Scholz da Steinmeier’in Ukrayna'ya ziyaret talebinin reddedilmesinin, kendisinin bu ülkeyi ziyaret etmesinin önünde engel teşkil ettiğini açıklamıştı.

    Almanya Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile görüştü #1

    Almanya Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile görüştü #2


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