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    Almanya'da çalınan Porsche Kayseri'de bulundu

    İnterpol tarafından Almanya'dan uluslararası çalıntı kaydı bulunan 10 milyon TL değerinde Porsche marka otomobil, Kayseri'de ele geçirildi.
    • 09.06.2022 - 16:39
    • Güncelleme : 09.06.2022 - 16:50
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    Almanya'da çalınan Porsche Kayseri'de bulundu

    Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, uluslararası bir hırsızlık olayını ortaya çıkardı.

    Şehir içerisinde yurt dışından gelen yabancı plakalı araçların çalınması, çalınan araçların bulunabilmesi ayrıca yurtta kalma süresi dolan araçların elde edilebilmesi ile ilgili Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince uygulama yapıldı.

    Çalıntı kaydı tespit edildi

    Yapılan uygulamalar çerçevesinde 2019 model Porsche marka bir aracın yapılan sorgulamasında, İnterpol tarafından Almanya'dan uluslararası çalıntı kaydının bulunduğu ve yurtta kalma süresinin de dolduğu anlaşıldı.

    Piyasa değeri 10 milyon TL

    İHA'nın haberine göre olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı, piyasa değeri yaklaşık 10 milyon TL olan otomobil, Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

    Almanya da çalınan Porsche Kayseri de bulundu #1

    Almanya da çalınan Porsche Kayseri de bulundu #2

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